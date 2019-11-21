«Еврейский талибан» просит убежище в Иране

Члены секты

«Лев Тахор» («Чистое сердце») — так называется хасидская секта, основанная в 1980-х иерусалимцем Шломо Хелбрансом. Будущий гуру вырос в небогатой светской сефардской семье, поколениями жившей в Иерусалиме. Получив в 13 лет задание в школе изучить быт сатмарских хасидов, мальчик погрузился в этот особый мир и назад уже не вернулся.

Здесь он впитал ненависть к сионизму и, так и не получив раввинской смихи, открыл со временем собственную иешиву. В строгости соблюдения заповедей ему удалось превзойти всех своих учителей — члены «Лев Тахор» не доверяют ни одному сертификату кашрута, поэтому довольствуются в основном растительной пищей, запрещены даже куры (считается, что они уже генетически модифицированы), фрукты и овощи разрешается употреблять лишь очистив от кожицы, зеленый салат дозволен раз в году после получасовой промывки листьев. Нечего и говорить о запрете телевидения и Интернета, девочки с трехлетнего возраста полностью закрывают лицо и тело бесформенной накидкой, за что секту прозвали «еврейский талибан». Практикуются сверхдлинные молитвы, употребление психотропных препаратов (об этом рассказали бывшие члены секты) и ранние браки — 14-летним девушкам подбирают женихов, которые могут быть втрое старше невесты.

Идеологическая основа «Лев Тахор» базируется на уверенности, что Израиль создан в грехе, и чем скорее исчезнет это греховное государство, тем скорее придет Машиах.

Основатель «Лев Тахор» Шломо Хелбранс

В 1990 году израильские спецслужбы уличили Шломо Хелбранса в призывах к уничтожению «сионистского образования» и контактах с исламистами, после чего он с 20-ю последователями бежал в США. Обосновавшись в Бруклине, самопровозглашенный раввин возродил свою иешиву и продолжил рекрутировать в секту новых адептов. Вскоре Хелбранс был осужден за похищение 13-летнего израильского мальчика, которого родители отправили на подготовку к бар-мицве и не могли вырвать из рук сектантов. После двух лет, проведенных в заключении, главу «Лев Тахор» выпустили и тут же депортировали в Израиль.

Впрочем, и в Эрец Исраэль ему пришлось несладко — секта оказалась в полной изоляции, поэтому «еврейские талибы» снова бегут — на этот раз в Канаду, где раввин получил статус беженца, убедив иммиграционную службу, что его жизнь в Израиле находится под угрозой. Тогдашний министр юстиции Канады, еврей Ирвин Котлер, обжаловал это решение, но не смог его отменить. Что дало возможность Хелбрансу осесть в городке Сент-Агат-де-Мон в ста километрах от Монреаля, где он не только восстановил, но и расширил общину.

Надо отдать должное этому неофиту — раввин был чрезвычайно харизматичным персонажем — недаром, проникший в секту агент израильских спецслужб настолько увлекся идеями ее духовного лидера, что стал его пламенным сторонником.

Несколько лет, проведенные в толерантной Канаде, не смягчили подход Хелбранса к устройству секты и, в особенности, воспитанию детей. Проблемы начались в 2011-м, когда власти Квебека обеспокоились тем, что дети общины лишены доступа к школьному образованию. Потом посыпались жалобы от покинувших «Лев Тахор» людей, рассказывавших об издевательствах, пытках голодом и передаче детей в другие семьи — в наказание родителям за нарушение правил секты.

Дети сектантов

Весной 2013 года социальные работники посетили несколько домов фундаменталистов, где обнаружили по четверо-пятеро детей, спящих в одной комнате на пропитанных мочой матрасах. Вскоре полиция выдала ордера на обыск по подозрению в психологическом и физическом насилии над девочками-подростками. Одна беременная 17-летняя девушка заявила, что ее изнасиловал отец, после чего выдал замуж за 30-летнего мужчину (самой пострадавшей было тогда 15). После расследования власти начали искать приемные семьи для пострадавших детей, что заставило Хелбранса действовать быстро и решительно — в марте 2014-го раввин с группой последователей вылетели в Гватемалу, где обосновались в городке Сан-Хуан-Ла-Лагуна на западе страны.

Как ни отличается эта бедная аграрная страна от благополучно-правовой Канады, но и здесь поведение еврейских сектантов, вызвало, мягко говоря, сопротивление. Осенью 2014 года они были изгнаны из городка в результате конфликта с местными индейцами, обвинившими незваных гостей в миссионерстве (что, кстати, строго запрещено в иудаизме). На что в «Лев Тахор» парировали, мол, местные женщины добровольно присоединялись к общине.

Кроме того, властям Гватемалы тоже поступали сигналы о жестоком обращении с детьми со стороны членов секты. Министерство юстиции Израиля в 2016 году обратилось к гватемальским коллегам за содействием в поисках израильской девушки, после чего местная полиция провела облаву на «Лев Тахор», отделив детей от родителей.

В 2017 году община перебралась в пограничный с Гватемалой мексиканский штат Чьяпас. В том же году утонул лидер секты — 55-летний Шломо Хелбранс, совершавший ритуальное омовение в реке в канун субботы. После этого бразды правления взял в свои руки его старший сын — Нахман. В 2018 году он со товарищи был арестован в Мексике в ходе совместной операции Интерпола и ФБР — численность секты к тому времени составляла 200 — 300 человек.

Прошение о предоставлении политического убежище в Иране

Сейчас в различных тюрьмах США ожидает суда ряд лидеров «Лев Тахор». Им инкриминируют, в частности, похищение из дома в штате Нью-Йорк 14-летней Янте Теллер и ее 12-летнего брата Хаима. Когда их, вместе с похитителями, перехватили по дороге в Мексику, Янте уже была женой пожилого мужчины.

Максимальным наказанием за похищение детей может быть пожизненное заключение, поэтому членам секты терять нечего — так и появилось прошение о предоставлении политического убежища в Иране, составленное на английском, иврите и фарси. Документ был представлен федеральному суду США, где идет процесс по делу «Лев Тахор». В прошении «еврейские талибы» подчеркивают свою «лояльность и подчинение Верховному лидеру и правительству Исламской Республики Иран», а также призывают к сотрудничеству и помощи в противодействии «сионистскому господству на Святой Земле». К сожалению, на данный момент неизвестно, удостоил ли ответа иранский режим еврейских фундаменталистов.

Александр Файнштейн