О мальчике Бене, антисемитизме и любви к родине

«Кому лоукост, а ему Холокост!» — поется в шутливой «Песенке о мальчике Бене, который очень любил Родину» на мотив известной мелодии из мультфильма «Остров сокровищ». Ролик, высмеивающий Игоря Коломойского, вышел на 5 канале украинского ТВ в эфире программы «Група продовженого дна».

Дабы полностью развеять сомнения в происхождении бизнесмена (если у кого-то они оставались) авторы ролика использовали слова «шабат», «азохн вей» и т.п. Ваад Украины уже осудил язык вражды, столь креативно использованный творческой группой 5 канала, подчеркнув недопустимость шуток на тему Холокоста и опасность культивирования негативных этнических стереотипов. Вероятно, это дошло и до виновников инцидента, поскольку видео внезапно исчезло из свободного доступа, а на ФБ-странице канала появилось извинение от Редакционного совета (правда, комменты под извинениями не отличаются, мягко говоря, толерантностью).

Надо признать, что ряд еврейских лидеров еще полгода назад отмечали, что публичная активность олигарха может привести к росту антисемитизма. Что ж, они оказались правы — фигура ИВК и его последние заявления вызывают резкую и справедливую антипатию у значительной части общества. И все же… Когда люмпен размашисто выводит на заборе «Коломойский — жид» — это, безусловно, плохо. Но когда сюжетец с антисемитским душком выходит на канале пятого президента Украины, которым тот очень гордится, это плохо вдвойне.

«Теплые» отношения Игоря Валерьевича и Петра Алексеевича общеизвестны. Но если некоторые сторонники последнего решили разыграть еврейскую карту — это скверный сигнал для всей страны. Тем более, что, согласно свежему отчету ADL, в Украине отмечен существенный рост антисемитских стереотипов.

Никто не попрекал Коломойского происхождением и закавыченной «любовью к родине», когда в 2014-м во многом благодаря ему на востоке Украины удалось остановить донбасский сценарий. Разумеется, люди, как и обстоятельства, меняются, и не всегда в лучшую сторону, но даже в самой жесткой критике есть опасная черта, переход которой чреват последствиями для общества, которое легко создает себе кумиров и столь же легко свергает их с пьедестала…

Михаил Гольд