Социологи создали портрет американского еврея

Старейшая синагога в США — Touro Synagogue в Ньюпорте, возведенная в 1763 году

За последние семь лет еврейское население США увеличилось на 10%. Большинство американских евреев придерживаются левых взглядов и имеют высшее образование, — сообщает Jerusalem Post.

Таковы результаты изучения еврейского населения США (за исключением Аляски и Гавайев), проведенного Институтом социальных исследований им. Штейнхардта при Университете Брандейса. «Точка зрения, согласно которой американское еврейство постепенно вымирает, неверна», — отметил директор института Леонард Сакс.

Исследование отражает данные, собранные на основе 150 независимых опросов, в которых приняли участие 234 тысячи взрослых американцев, в том числе 5300 евреев.

Вот пять ключевых фактов, которые необходимо знать о евреях Соединенных Штатов в 2019 году.

1. В США проживают 7,5 млн евреев.

Это всего около 2% населения США, но достаточно для того, чтобы считать американскую еврейскую общину крупнейшей в мире. В Израиле, согласно официальной статистике, насчитывается 6,7 млн евреев.

Согласно исследованию, люди, исповедующие иудаизм, составляют около 1,8% от общего числа взрослых американцев (4,4 млн). Еще 1,5 млн считают себя евреями по происхождению и по другим критериям, но не исповедуют иудаизм. 1,6 млн американских детей воспитываются как иудеи.

Исследование 2012 года выявило в Соединенных Штатах 6,8 млн евреев. Количество евреев, определяющих себя не по религиозным критериям, возросло до полутора миллионов против одного миллиона семью годами ранее. Леонард Сакс отмечает, что отказ от религии стал в последние годы заметной тенденцией для США в целом.

«Сегодня вполне приемлемо заявить, что вы нерелигиозный еврей, — подчеркивает Сакс. — Все больше людей, особенно молодых, в отличие от родителей, не являются практикующими иудеями, но это не значит, что они не вовлечены в жизнь еврейской общины».

В одном из кварталов Бруклина. Фото: brooklynunpluggedtours.com

2. Более 10% евреев не являются белыми.

В 2010 году Бюро переписи населения США зафиксировало, что 63% населения страны составляют неиспаноязычные белые. К 2019 году эта цифра уменьшилась до 60%. А к 2045 году белые, по прогнозам, станут меньшинством.

Между тем в еврейской общине этот показатель практически не изменился. В 2019 году доля белых американцев-евреев осталась на уровне примерно 89%. Исследование показало, что среди евреев в возрасте 18 — 24 лет 14% назвали себя небелыми или выходцами из Латинской Америки.

Среди 11% американских евреев, которые не являются белыми, 2% — чернокожие, 5% — испаноязычные и 4% принадлежат к другой этнорасовой группе.

Регионом с наибольшим количеством небелых евреев (а также евреев вообще) является Нью-Йорк с пригородами, где проживает почти 140 000 евреев, которые не идентифицируют себя как белые. В районе Лос-Анджелеса проживает почти 100 000 таких евреев.

3. Американские евреи значительно старше, чем другие этнические группы.

20,6% населения США составляют лица старше 65 лет. Среди евреев эта доля приближается к 26%. При этом всего 10,5% евреев входят в возрастную группу 18 — 24 лет.

Среди штатов с многочисленным еврейским населением наибольшую долю пожилых имеет Флорида: здесь треть всех евреев составляют лица от 65 лет и старше.

На демонстрации «Евреи против Трампа»

4. Американские евреи преимущественно голосуют за демократов.

51% евреев США называют себя демократами, по сравнению с 34% всех американцев. 17% евреев являются республиканцами — по сравнению с четвертью американцев в целом.

Либералов среди евреев 42%, консерваторов — всего 20%. Умеренные составляют 37%. Всего же в США 38% граждан считают себя консерваторами, а 24% — либералами.

Штатом с самой высокой долей евреев-республиканцев (33,4%) оказался Миссисипи. Евреев-демократов здесь 35,8%.

Самый высокий процент евреев-демократов в столице страны — Вашингтоне (70%). Далее следуют Мэриленд (57%), Калифорния (55%) и Орегон (54%).

5. Штатом с крупнейшей еврейской общиной остается Нью-Йорк с полутора миллионами человек (около 20% еврейского населения США). В Вайоминге проживает меньше всего евреев — 2200 человек.

Из американских городов больше всего евреев опять же насчитывается в Нью-Йорке. В этом мегаполисе и его пригородах в штате Нью-Джерси проживает 1,8 млн евреев. В самом Нью-Йорке евреи максимально концентрируются в Бруклине и Манхэттене, где их численность составляет 690 тысяч — 16% всего населения.

В общей сложности 91% американских евреев живут в 40 крупнейших агломерациях. За Нью-Йорком следуют Лос-Анджелес (570 тыс.), Майами с пригородами (500 тысяч), Чикаго (340 тысяч) и Бостон (265 тысяч).