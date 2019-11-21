В Горохове нашли черепа и кости на одной из центральных улиц

Крохотный Горохов Волынской области редко попадает на страницы центральной прессы и в телевизионные выпуски новостей. Но известие о том, что при ремонте водопровода в прошлом месяце были найдены человеческие останки, прозвучало далеко за пределами городка.

Сколько пролежали черепа и кости под открытым небом сказать сложно, но когда о находке сообщили мэру, останки передали для исследования судмедэкспертам. Речь, по-видимому, идет о евреях — рядом когда-то было еврейское кладбище, уничтоженное в 1940-х, поэтому кости здесь находят не впервые. В одном из черепов есть отверстие, правда, утверждать, что это — результат выстрела — эксперты не берутся.

Бордюр из еврейского надгробия

Примечательно, что весной прошлого года Горохов тоже попадал в выпуски новостей, и по схожему поводу — жители вдруг обнаружили, что ходят по улице, вымощенной еврейскими надгробиями. Ивритскую надпись на одном из бордюров около школы увидели супруги, гулявшие здесь с ребенком. В здании школы в годы войны был немецкий комиссариат, и именно в этом квартале оккупанты приказали вымостить улицы плитами с еврейского кладбища.

Так или иначе, выехавшие в Горохов представители еврейской общины Луцка обнаружили при помощи волонтеров более сорока надгробий-бордюров. Все они были демонтированы и перенесены в район старого кладбища, где установлен памятный знак жившим когда-то в городе евреям.

Собственно, в конце XIX века еврейская община здесь доминировала — достаточно сказать, что на одну православную церковь и один католический костел в трехтысячном городке было шесть еврейских молитвенных домов.

Синагога Горохова, нач. XX века

В 1937-м — Горохов тогда входил в состав Второй Речи Посполитой — евреи составляли 40% населения. Дальше — все как обычно. Немцы вошли в город уже 26 июня 1941 года. В августе были расстреляны 300 евреев, в октябре создано гетто, которое нацисты ликвидировали год спустя. Почти три тысячи человек нашли последний приют в братской могиле в километре от местечка.

Убивая живых евреев, немцы уничтожали и память о мертвых — разрушать еврейское кладбище начали еще в годы войны и, вероятно, продолжили при Советах. Другой вопрос, что еврейские надгробия под ногами горожане заметили только сегодня. Подобная ситуация, к сожалению, не уникальна — мацевами вымощены дороги во многих украинских городах, еще больше надгробий лежит в основаниях фундаментов, а то и памятников — например, монумент Ленину в Коломые стоял на постаменте, сложенном из фрагментов мацев.

Даже в Горохове проблему нельзя считать решенной, ведь бордюры из еврейских надгробий могут обнаружиться и на других улицах.

Борис Вайнер