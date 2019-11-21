В Марокко снесли памятник жертвам Холокоста

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Иосиф Зисельс: «История Бабьего Яра не исчерпывается Холокостом, а история Холокоста не исчерпывается Бабьим Яром»
Марокко официально признало Катастрофу — факт сам по себе исключительный для мусульманского Ближнего Востока и Северной Африки. Король Мухаммед VI назвал Холокост «одной из самых трагических глав в истории», указав на роль, которую сыграл его дедушка — Мухаммед V — в защите евреев от дискриминационных мер, введенных коллаборационистским режимом Виши, под контролем которого находилось Марокко во время войны.
Мухаммед V заявил тогда французским колониальным властям: «В Марокко нет евреев, есть только марокканцы, и все они — мои подданные». История об этом мужественном поступке стала неотъемлемой частью марокканского национального нарратива. Поэтому может показаться нелогичным, что мемориал Катастрофы, строящийся в городке Айт-Фаска, к юго-востоку от Марракеша, был недавно снесен местными властями по приказу короля.
Еще удивительней, что памятник был спроектирован и построен без санкции государства. Его автор — Оливер Биенковский, немецкий социальный активист, живущий в Марокко с 2014 года. Оливер говорит, что пришел к идее центра Катастрофы, который он называет «первым мемориалом такого рода в Северной Африке», обнаружив свою фамилию в базе данных «Яд Вашем». Цель мемориала, открытие которого планировалось на Хануку 2019 года — рассказать молодому поколению марокканцев об ужасах нацистского геноцида и его местных проявлениях.
На момент ликвидации мемориал представлял собой цементные блоки (как отсылка к берлинскому мемориалу жертвам Холокоста), окруженные черной стеной, и символический памятник. Предполагалось также создать раздел, посвященный памяти жертв Катастрофы из числа ЛГБТ.
Работы оставались незамеченными, пока в августе этого года Биенковский не опубликовал на своей странице в Facebook фотографии со строительной площадки. Марокканские активисты, выступающие против любых контактов с Израилем, начали кампанию против того, что они назвали «сионистским» проектом, и вскоре памятник был разрушен.
|Король Мухаммед VI
|Оливер Биенковский
Очевидно, правительство чувствовало, что должно действовать, поскольку независимый мемориал Катастрофы, созданный без участия властей или одобрения лидеров марокканской еврейской общины, привлек международное внимание. Но речь шла не только и не столько о несанкционированном строительстве, сколько об официальной версии истории Холокоста в Марокко.
В глазах марокканского правительства история Мохаммеда V, вставшего на защиту 240 тысяч евреев, свидетельствует об открытости и терпимости Марокко. Превозносить героизм Мухаммеда V, бросившего вызов правительству Виши, чтобы спасти евреев Марокко, стало непременным условием любой церемонии в память жертв Катастрофы — и тут, похоже, Биенковский допустил свою главную ошибку. К тому же, в стране, где однополый секс считается уголовным преступлением, трудно ожидать, что поминовение ЛГБТ будет встречено с пониманием.
В ответ на снос мемориала немецкий активист опубликовал материалы о трудовых лагерях в Северной Африке, созданных режимом Виши. Действительно, правительство Виши разместило в своих африканских колониях и в Северной Африке обширную сеть лагерей, где содержались европейские диссиденты, беженцы, испанские республиканцы, и лишь в редких случаях местные жители — мусульмане и евреи.
С точки зрения марокканской монархии, эти трудовые лагеря на территории королевства не являются частью официальной истории Катастрофы, поскольку они не имели никакого отношения к Мухаммеду V и тому, как он взял под защиту местных евреев.
После сноса объекта
Активист, возмущенный сносом мемориала, решил ударить по самому уязвимому месту марокканской истории. Он заявил, что «защита евреев — это миф», и напомнил, что во время войны Мохаммед V издал антиеврейские указы, исключавшие евреев из государственной системы образования, запрещавшие им работать в сфере финансов и СМИ, и вынудившие их покинуть свои дома и жить в тесных кварталах.
Европейские исследователи Холокоста традиционно обходили стороной этот вопрос, когда речь заходила о Северной Африке. Для многих здесь тема Катастрофы тоже табуирована, поскольку рассматривается, как чувствительная для палестинцев.
Но для мусульман Марокко и либеральных евреев, особенно в Америке, стремящихся к межконфессиональному диалогу, история о спасавшем евреев добром Мухаммеде V, служит маяком надежды на фоне конфликта между мусульманами и евреями на Ближнем Востоке.
Загадочная история мемориала, возводимого немецким «художником-партизаном», и брутально разрушенного марокканскими властями, говорит о том, сколь сложен вопрос об увековечении памяти жертв Катастрофы и его политизации. И вопрос этот далек от разрешения.
Аомар Боум, Даниэль Шретер, «Гаарец»