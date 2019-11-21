Вдову израильского супершпиона Эли Коэна задел фильм о покойном муже

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и вдова Эли Коэна Надя (фото GPO)

Мини-сериал об израильском разведчике Эли Коэне, в 1960-х годах внедренном в правительство Сирии и впоследствии казненном, получил неоднозначную оценку вдовы агента, — пишет Reuters. 84-летняя Надя Коэн заявила, что ее задел сериал «Шпион», поскольку многое в фильме не соответствует истине, вместе с тем, она надеется, что картина поможет в возвращении останков ее покойного мужа из Сирии.

Главный герой фильма — уроженец Египта Коэн, которого играет Саша Барон Коэн — амбициозный новый репатриант, завербованный Моссадом. Преодолевая свои страхи и напряжение в семье, Эли проникает в дамасскую верхушку, представляясь богатым сирийцем из диаспоры. Коэн был разоблачен и казнен сирийскими властями в 1965 году, но переданная им информация помогла Израилю одержать победу в Шестидневной войне 1967 года.

Свадьба Эли и Нади Коэн, 1959 Часы разведчика, возвращенные семье

Надя Коэн говорит, что вольное обращение сценаристов с фактами повысило ее давление. Она упомянула два подобных сюжета. В первом показано, как Надя работает швеей над заказами для израильской светской львицы, в одиночку воспитывая детей, в другом эпизоде куратор из Моссада проявляет к ней романтический интерес, пока муж работает под прикрытием. По словам Нади Коэн, ни то, ни другое не происходило в реальности. «Кто-то привнес в сценарий детали, причинившие нам боль», — говорит она корреспонденту Reuters в гостиной своего дома в Герцлии, сидя у камина, на котором стоят черно-белые фотографии Эли.

«Это мог бы быть большой сионистский, образовательный сериал о любви к стране, о самопожертвовании, о нашей жизни и наших детях». Тем не менее, Надя, расплакавшаяся во время интервью, сказала, что рада возобновлению интереса к истории ее мужа спустя более полувека после его смерти. «Возможно, семья будет гневаться некоторое время, а затем мы воспримем этот фильм как картину, оживившую Эли, вернувшую ему душу», — рассуждает женщина.

Израиль много лет пытается вернуть останки Коэна из Сирии, с которой формально пребывает в состоянии войны. В апреле этого года, после вмешательства России, Сирия вернула останки израильского солдата, убитого в 1982 году. В прошлом году Моссад заявил, что вернул часы Эли Коэна в ходе поисков его тела. «Я бы расцеловала и обняла всю съемочную группу, если бы это привело Эли ко мне. Я была бы благодарна. Это было бы самым большим подарком», — говорит Надя.

Саша Барон Коэн в фильме «Шпион»

В шестисерийном фильме Эли изображен расточительным ловеласом, организующем оргии в своей шикарной квартире в Дамаске, чтобы заманить в ловушку высокопоставленного генерала. Он также показан вяло ухаживающим за дочерью своего ключевого сирийского источника. «Он был очарователен и неотразим. Поэтому любая женщина, его встречавшая, думала: «Почему бы ему не стать моим мужем или женихом моей дочери?», — отмечает Надя. «Но Эли был верен мне».

Эта роль необычна для Саши Барона Коэна, известного своими вымышленными комическими персонажами, вроде неуклюжего казахского репортера Бората. Надя говорит, что «не впечатлилась», впервые увидев фотографии Саши Барона Коэна, одетого в знаменитые мужские стринги Бората. Тем не менее, она признает, что британский актер изо всех сил пытался воссоздать правдивый образ Эли, «хотя это изображение и было неточным».